Капитан «Колорадо» Ландеског привёз Кубок Стэнли в детский хоспис

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског посетил детский хоспис «Лилле Эрстагарден» в Стокгольме и привёз туда Кубок Стэнли.

«Для меня это было очень важно. У меня есть связь с этим местом, мой племянник был там несколько лет назад. Я хотел бы обратить внимание на это и уделить внимание персоналу и семьям, которые находятся там сейчас», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

Также форвард побывал с трофеем в своей начальной школе и на арене клуба «Юргорден», где он выступал в 15-16-летнем возрасте.

Ландеског привёз Кубок Стэнли в Швецию Фото: NHL.com

Напомним, Ландеског стал четвёртым в истории НХЛ капитаном команды-победителя Кубка Стэнли, родившимся за пределами Северной Америки. В этот список также входят Никлас Лидстрём («Детройт Ред Уингз», 2008), Здено Хара («Бостон Брюинз», 2011) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018).