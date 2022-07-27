Капитан «Колорадо» Ландеског привёз Кубок Стэнли в детский хоспис

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског посетил детский хоспис «Лилле Эрстагарден» в Стокгольме и привёз туда Кубок Стэнли.
«Для меня это было очень важно. У меня есть связь с этим местом, мой племянник был там несколько лет назад. Я хотел бы обратить внимание на это и уделить внимание персоналу и семьям, которые находятся там сейчас», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.
Также форвард побывал с трофеем в своей начальной школе и на арене клуба «Юргорден», где он выступал в 15-16-летнем возрасте.
Ландеског привёз Кубок Стэнли в Швецию
Фото: NHL.com
Напомним, Ландеског стал четвёртым в истории НХЛ капитаном команды-победителя Кубка Стэнли, родившимся за пределами Северной Америки. В этот список также входят Никлас Лидстрём («Детройт Ред Уингз», 2008), Здено Хара («Бостон Брюинз», 2011) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018).
- 27 июля 2022
-
11:29
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
08:20
-
02:36
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:05
-
22:23
-
22:01
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:37
-
20:20
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:23
-
17:59
-
17:34
-
16:44
-
16:19
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:04
-
14:41
-
13:52
-
13:18