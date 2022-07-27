The Athletic назвал клубы, которые могут первыми уволить главного тренера в новом сезоне

The Athletic сформировал рейтинг главных тренеров клубов НХЛ, которые являются основными кандидатами на увольнение после начала сезона-2022/2023.

Авторы материала считают, что наиболее вероятной видится отставка Линди Раффа из «Нью-Джерси Дэвилз», её вероятность оценивается в 31,8%. Вторым в списке идёт главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол (18,2%). Третий среди наиболее вероятных кандидатов на увольнение – наставник «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф (13,6%).

В топ-6 претендентов на увольнение в первые месяцы сезона также входят Ди Джей Смит («Оттава Сенаторз», 11,4%), Брюс Будро («Ванкувер Кэнакс», 4,5%) и Питер Лавиолетт («Вашингтон Кэпиталз», 4,5%).

Напомним, «Нью-Джерси» и «Сиэтл» в минувшем сезоне не попали в плей-офф, заняв соответственно 28-е и 30-е места в общей таблице лиги.