Стал известен состав «Авангарда» на первый матч предсезонной подготовки

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале клуба опубликовал состав на первый контрольный матч в ходе предсезонной подготовки. «Ястребы» сыграют со своим фарм-клубом в ВХЛ – «Омскими Крыльями». Игра начнётся в 14:00 мск.

Место в воротах займёт Василий Демченко. Капитаном омичей будет Дамир Шарипзянов, который сыграет в первой паре обороны с новичком Кристианом Ярошем. Ещё один новичок – Антон Белов – займёт место в паре с Алексеем Береглазовым. Владимир Ткачёв выйдет в одной тройке с Никитой Михайловым и Арсением Грицюком.

Состав «Авангарда» на матч с «Омскими Крыльями»:

Демченко (Галимов);

Шарипзянов (К) – Ярош, Ткачёв – Михайлов – Грицюк;

Белов – Береглазов, Толчинский – Малыхин – Буше;

Чистяков – Беляков, Якупов – Телегин (А) – Брюквин;

Давыдов – Денисевич, Дедунов – Шевченко – Жарков; Горшков.

Отметим, что этот матч станет дебютным в качестве главного тренера для Дмитрия Рябыкина, который возглавил команду в межсезонье.