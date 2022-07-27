Юбердо и Уигар готовы подписать долгосрочные контракты с «Калгари»

Защитник Маккензи Уигар и нападающий Джонатан Юбердо, пришедшие в «Калгари Флэймз» из «Флориды Пантерз» в обмен на Мэттью Ткачука, заявили, что готовы заключить с новым клубом долгосрочные контракты.

«Я открыт для того, чтобы остаться с «Флэймз», но в конце концов это не только моё решение. Есть генеральный менеджер и агент, которые будут решать этот вопрос. Меня обменяли сюда, это значит, что я здесь нужен. Тебе хочется играть за команду, которая заинтересована в тебе», – приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ.

«Я открыт для этого, я слышал много замечательных вещей о тренерах, команде и городе. Думаю, что нужно побыть в команде и испытать это на себе, а Брэд Треливинг (генеральный менеджер «Калгари». — Прим. «Чемпионата») и мой агент проведут переговоры», – цитирует Уигара сайт лиги.

Оба хоккеиста могут выйти на рынок свободных агентов после завершения сезона-2022/2023. Юбердо по действующему соглашению получает $ 5,9 млн, Уигар – $ 3,25.