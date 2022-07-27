Экс-форвард «Нефтехимика» Секстон продолжит карьеру в Швеции

Американский нападающий Дэн Секстон стал игроком шведского «Векшё Лейкерс», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с хоккеистом подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В сезоне-2021/2022 форвард играл за нижнекамский «Нефтехимик». На счету 35-летнего нападающего было 24 (7+17) очка в 46 матчах регулярного чемпионата, к которым он добавил одну голевую передачу в двух встречах розыгрыша Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Секстон провёл девять сезонов и принял участие в 420 матчах за «Нефтехимик» и «Автомобилист». Он забросил 110 шайб и отдал 207 результативных передач, набрав в общей сложности 317 очков.

Секстон – бронзовый призёр ЧМ-2015 и участник Матчей звёзд КХЛ в 2017 и 2018 годах.