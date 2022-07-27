В «Амуре» рассказали, что пока не получили ответ от ИИХФ по переходу вратаря Калниньша

В хабаровском «Амуре» рассказали о текущем статусе оформления перехода вратаря Яниса Калниньша. Контракт с латвийским голкипером был подписан в начале июля, однако позднее стало известно, что Федерация хоккея Латвии не выдаёт игроку трансферную карту.

«Процедура оформления международного перехода Яниса Калниньша продолжается в соответствии с регламентом ИИХФ. Окончательный ответ от Международной федерации хоккея пока не получен.

Мы ожидаем приезд игрока в Хабаровск в начале следующей недели», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Амура».

Минувший сезон Калниньш завершал в составе финской «Таппары». По регламенту ИИХФ, трансфер игрока в КХЛ в таком случае должны подтвердить его «домашняя» федерация (латвийская) и хоккейная ассоциация той страны, где он выступал ранее (финская).