В «Амуре» рассказали, что пока не получили ответ от ИИХФ по переходу вратаря Калниньша

В хабаровском «Амуре» рассказали о текущем статусе оформления перехода вратаря Яниса Калниньша. Контракт с латвийским голкипером был подписан в начале июля, однако позднее стало известно, что Федерация хоккея Латвии не выдаёт игроку трансферную карту.
«Процедура оформления международного перехода Яниса Калниньша продолжается в соответствии с регламентом ИИХФ. Окончательный ответ от Международной федерации хоккея пока не получен.
Мы ожидаем приезд игрока в Хабаровск в начале следующей недели», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Амура».
Минувший сезон Калниньш завершал в составе финской «Таппары». По регламенту ИИХФ, трансфер игрока в КХЛ в таком случае должны подтвердить его «домашняя» федерация (латвийская) и хоккейная ассоциация той страны, где он выступал ранее (финская).
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