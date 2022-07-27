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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Солодухиным

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Солодухиным
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Московский «Спартак» принял решение расторгнуть контракт с нападающим Вячеславом Солодухиным, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с форвардом было рассчитано до 30 апреля 2023 года.

33-летний Солодухин перешёл в состав красно-белых перед сезоном-2021/2022. Он сыграл за московский клуб в 26 матчах регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при среднем игровом времени 8 минут 38 секунд. В плей-офф хоккеист провёл пять встреч и не отметился результативными действиями.

Всего в КХЛ на счету Солодухина 483 игры за «Сибирь», СКА, «Локомотив», «Витязь», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Спартак». В сумме он набрал 105 (70+35) очков при общем показателе полезности «-21».

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