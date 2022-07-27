Вудкрофт сообщил о трансферных приоритетах минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, какие позиции в команде требуют усиления.

«Нашей команде предстоит ещё проделать большую работу. Мы усердном трудимся над тем, чтобы дополнить линии, которые сейчас образовываются. Ищем лидеров для первых звеньев, интересуемся центральными праворукими форвардами и праворукими защитниками.

Конечно, хотелось бы пополнить и список вратарей. Потому что, если вы смотрели опубликованное расписание, мы проведём 37 матчей за первые три месяца. Это ужасно много встреч, и мало времени на восстановление. Должен быть большой ростер и длинная скамейка, которая выдержит любые трудности», – приводит слова Вудкрофта «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

Напомним, несколько дней назад состав «зубров» пополнил опытный российский защитник Алексей Емелин. Также было подписано пробное соглашение с известным форвардом Николаем Жердевым.