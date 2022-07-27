Игроки «Сочи» подрались во время двустороннего матча

Хоккейный клуб «Сочи» за неделю до старта домашнего турнира провёл двусторонний матч в форме – «белые» против «синих». Игра завершилась победой последних со счётом 6:5.
Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, в одном из игровых эпизодов вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым. Кто победил по итогам конфликта – не сообщается.
Отметим, что команды играли в следующих составах:
«Синие»: Мельничук; Галенюк – Пивцакин; Завгородний – Точицкий – Алтыбармакян; Новиков – Косовец, Ромаев – Стальнов – Авершин; Юзбашян – Ибрагимов, Абрамов – Круглов – Каменский, Алиев.
«Белые»: Третьяк; Александров – Валенцов, Тянулин – Глотов – Феоктистов; Зоркин – Паутов, Николаев – Гараев – Петьков; Крощинский – Ушнев, Иванюженков – Попов – Бабенко.
Драка Никиты Ушнева и Доната Стальнова
Фото: t.me/sochihc
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