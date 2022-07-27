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Игроки «Сочи» подрались во время двустороннего матча

Игроки «Сочи» подрались во время двустороннего матча
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Хоккейный клуб «Сочи» за неделю до старта домашнего турнира провёл двусторонний матч в форме – «белые» против «синих». Игра завершилась победой последних со счётом 6:5.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, в одном из игровых эпизодов вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым. Кто победил по итогам конфликта – не сообщается.

Отметим, что команды играли в следующих составах:

«Синие»: Мельничук; Галенюк – Пивцакин; Завгородний – Точицкий – Алтыбармакян; Новиков – Косовец, Ромаев – Стальнов – Авершин; Юзбашян – Ибрагимов, Абрамов – Круглов – Каменский, Алиев.

«Белые»: Третьяк; Александров – Валенцов, Тянулин – Глотов – Феоктистов; Зоркин – Паутов, Николаев – Гараев – Петьков; Крощинский – Ушнев, Иванюженков – Попов – Бабенко.

Драка Никиты Ушнева и Доната Стальнова

Драка Никиты Ушнева и Доната Стальнова

Фото: t.me/sochihc

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