Появилось видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча
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Появилось видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Ne_NaZaroV.
Напомним, игроки были разделены на две команды — «белых» и «синих». По итогам встречи победу праздновали хоккеисты «синей» команды. Они обыграли соперников со счётом 6:5. В одном из эпизодов встречи Донат Стальнов и Никита Ушнев устроили драку. В потасовку даже пришлось вмешаться судьям, которые разняли игроков. Причина кулачного поединка между хоккеистами неизвестна.
Отметим, что с 3 по 9 августа Сочи примет предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Его участниками станут олимпийская сборная России, омский «Авангард», петербургский СКА, минское «Динамо», «Сочи» и приморский «Адмирал».
Новость по темеИгроки «Сочи» подрались во время двустороннего матча
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