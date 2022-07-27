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Появилось видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча

Появилось видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча
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Появилось видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Ne_NaZaroV.

Напомним, игроки были разделены на две команды — «белых» и «синих». По итогам встречи победу праздновали хоккеисты «синей» команды. Они обыграли соперников со счётом 6:5. В одном из эпизодов встречи Донат Стальнов и Никита Ушнев устроили драку. В потасовку даже пришлось вмешаться судьям, которые разняли игроков. Причина кулачного поединка между хоккеистами неизвестна.

Отметим, что с 3 по 9 августа Сочи примет предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Его участниками станут олимпийская сборная России, омский «Авангард», петербургский СКА, минское «Динамо», «Сочи» и приморский «Адмирал».

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