Главный тренер «Авангарда» рассказал, кто будет капитаном команды в сезоне

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мыслями после первого матча межсезонья — с «Омскими Крыльями».
«Первый матч, летний хоккей. Понравилось, что ребята отдавались игре, с желанием играли. Ошибки были, да, но это нормально, тем более в это время. Первая встреча. Сейчас поедем в Сочи, там будем играть уже по-другому.
Никита Михайлов и Иван Телегин? Ваня не центральный у нас, но Найта нет ещё, Бродхёрст только приехал. Поставили Телегина в центр — должен же там кто-то играть. Он выступил достаточно неплохо. Михайлов тоже вписался, парень игровой, помогал Грицюку, Ткачёву. Иногда смотрелись очень здорово, особенно в атаке.
Ярош? Доволен им. Сведберга ждём, он должен прилететь в Сочи первого числа. Взял ли кого-то на карандаш из игроков «Омских Крыльев»? Миша Гуляев с нами в Сочи поедет. Я надеюсь, он там сыграет два-три матча. Ещё с нами в Сочи поедут Никита Холодилин, Серёжа Алхимов и Семён Асташевский.
Шарипзянов вышел с капитанской нашивкой? Думаю, буду давать её и другим ребятам, но, скорее всего, Дамир будет капитаном в сезоне», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 27 июля 2022
-
17:36
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:26
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:18
-
14:56
-
14:39
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:11
-
12:36
-
12:00
-
11:29
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
08:20
-
02:36
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:05
-
22:23
-
22:01
-
21:33