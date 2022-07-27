Главный тренер «Авангарда» рассказал, кто будет капитаном команды в сезоне

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мыслями после первого матча межсезонья — с «Омскими Крыльями».

«Первый матч, летний хоккей. Понравилось, что ребята отдавались игре, с желанием играли. Ошибки были, да, но это нормально, тем более в это время. Первая встреча. Сейчас поедем в Сочи, там будем играть уже по-другому.



Никита Михайлов и Иван Телегин? Ваня не центральный у нас, но Найта нет ещё, Бродхёрст только приехал. Поставили Телегина в центр — должен же там кто-то играть. Он выступил достаточно неплохо. Михайлов тоже вписался, парень игровой, помогал Грицюку, Ткачёву. Иногда смотрелись очень здорово, особенно в атаке.



Ярош? Доволен им. Сведберга ждём, он должен прилететь в Сочи первого числа. Взял ли кого-то на карандаш из игроков «Омских Крыльев»? Миша Гуляев с нами в Сочи поедет. Я надеюсь, он там сыграет два-три матча. Ещё с нами в Сочи поедут Никита Холодилин, Серёжа Алхимов и Семён Асташевский.



Шарипзянов вышел с капитанской нашивкой? Думаю, буду давать её и другим ребятам, но, скорее всего, Дамир будет капитаном в сезоне», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.