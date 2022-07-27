Bleacher Report: контракт Овечкина самый дорогой в истории НХЛ. В топ-8 вошли двое россиян

Журналист Bleacher Report Давид Кэньон составил список из восьми самых дорогих контрактов в истории Национальной хоккейной лиги.

В список попали двое российских игроков. Илья Ковальчук, занявший четвёртое место, в 2010 году подписал соглашение с «Нью-Джерси Дэвилз» на общую сумму $ 100 млн. Самый же дорогостоящий контракт в истории НХЛ заключил российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 2008 году нападающий поставил свою подпись под 13-летним соглашением на общую сумму $ 124 млн.

Топ-8:

1. Александр Овечкин — «Вашингтон Кэпиталз»: 13 лет, $ 124 млн.

2. Ши Уэбер — «Монреаль Канадиенс», 14 лет, $ 110 млн.

3. Сидни Кросби — «Питтсбург Пингвинз», 12 лет, $ 104,4 млн.

4. Илья Ковальчук — «Нью-Джерси Дэвилз», 15 лет, $ 100 млн.

5. Коннор Макдэвид — «Эдмонтон Ойлерз», 8 лет, $ 100 млн.

6. Зак Паризе — «Миннесота Уайлд», 13 лет, $ 98 млн.

7. Райан Сутер — «Миннесота Уайлд», 13 лет, $ 98 млн.

8. Эрик Карлссон — «Сан-Хосе Шаркс», 8 лет, $ 92 млн.