Bleacher Report: контракт Овечкина самый дорогой в истории НХЛ. В топ-8 вошли двое россиян

Журналист Bleacher Report Давид Кэньон составил список из восьми самых дорогих контрактов в истории Национальной хоккейной лиги.
В список попали двое российских игроков. Илья Ковальчук, занявший четвёртое место, в 2010 году подписал соглашение с «Нью-Джерси Дэвилз» на общую сумму $ 100 млн. Самый же дорогостоящий контракт в истории НХЛ заключил российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 2008 году нападающий поставил свою подпись под 13-летним соглашением на общую сумму $ 124 млн.
Топ-8:
1. Александр Овечкин — «Вашингтон Кэпиталз»: 13 лет, $ 124 млн.
2. Ши Уэбер — «Монреаль Канадиенс», 14 лет, $ 110 млн.
3. Сидни Кросби — «Питтсбург Пингвинз», 12 лет, $ 104,4 млн.
4. Илья Ковальчук — «Нью-Джерси Дэвилз», 15 лет, $ 100 млн.
5. Коннор Макдэвид — «Эдмонтон Ойлерз», 8 лет, $ 100 млн.
6. Зак Паризе — «Миннесота Уайлд», 13 лет, $ 98 млн.
7. Райан Сутер — «Миннесота Уайлд», 13 лет, $ 98 млн.
8. Эрик Карлссон — «Сан-Хосе Шаркс», 8 лет, $ 92 млн.
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