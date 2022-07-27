«На адаптацию времени нет». Защитник Малышев рассказал о переходе в московское «Динамо»

Защитник Антон Малышев прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо». 22-летний хоккеист, ранее выступавший за ярославский «Локомотив», заключил с бело-голубыми соглашение на два года.

«Всё супер. Очень соскучился по командной работе, всё-таки работать одному – совсем другое. Ребята приняли позитивно. Некоторых игроков знал до прихода, а сейчас буду ближе знакомиться. На адаптацию времени нет. Нужно работать.



Как происходил переход? Важный момент, что неожиданно для себя я сменил агента, а новый представитель предложил мне вариант с «Динамо». Мы постепенно шли к этому переходу, решали разные юридические нюансы, сложности. Они, к сожалению, решались не так быстро, но главное — это то, что я тут и готовлюсь вместе с первой командой. Были ли другие варианты? Они были, но не такие конкретные, и поэтому не хотелось бы заострять на них внимание. Я в «Динамо», чему очень рад!



Главная задача — проявить себя и доказать, что я здесь не просто так и попал в команду не случайно. Ставлю перед собой максимальные цели. Попасть в состав, закрепиться и стремиться к тому, чтобы стать лидером. Я готов ко всему, что предложит тренерский штаб. Чувствую себя отлично, готов и к беговым занятиям, и к тренировкам в зале, и к нагрузкам на льду. Тренировался в своём городе над всеми аспектами. Думаю, что проблем не будет», — приводит слова Малышева официальный сайт «Динамо».