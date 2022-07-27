Bleacher Report составил топ-4 клубов-победителей в межсезонье. Лидер — «Каролина»

Журналисты Bleacher Report составили топ-4 клубов, проявивших себя лучше всего в межсезонье.

Лучшим клубом, по мнению обозревателей, стала «Каролина Харрикейнз». Второе место заняла «Оттава Сенаторз», третье — «Эдмонтон Ойлерз». Также в топ попал «Детройт Ред Уингз», который поставили на четвёртую строчку.

«Каролина» — одна из элитнейших команд НХЛ, когда речь заходит о глубине состава и тактике. Главный тренер Род Бриндамор разработал систему форчекинга, которая создаёт множество моментов для взятия ворот, а также позволяет занимать больше пространства, не давая противнику продвигать шайбу вперёд. Согласно Money Puck, «Харрикейнз» заняли третье место по ожидаемому количеству голов в сезоне-2021/2022. А тандем Фредерика Андерсена и Антти Раанты, похоже, наконец устранил прежние недостатки вратарской позиции.



Так почему же им не удаётся пройти второй раунд третий сезон подряд? Недостаток точности в завершающей стадии атаки. Они изо всех сил пытались реализовать возможности, которые создавали.



Генеральный менеджер Дон Уодделл пошёл в сторону улучшений в этом отношении, это стало приоритетом текущим летом. Брент Бёрнс в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал 44 результативные передачи. Он сыграет решающую роль, особенно в большинстве «Харрикейнз», которые не попали в топ-10 по этому показателю в прошлом сезоне.

Макс Пасиоретти окажет Андрею Свечникову необходимую помощь на краях атаки. Уроженец Коннектикута за свою карьеру в НХЛ доходил до отметки в 30+ голов шесть раз, и, несмотря на то что в последнее время он лечился от травм, на его счету всё ещё 43 гола в 87 матчах за последние два сезона.



Лучшая часть? «Каролина» приобрела обоих бывших участников Матча звёзд практически даром. За Бёрнса отдали только игрока четвёртого звена Стивена Лоренца, перспективного вратаря и выбор в третьем раунде драфта 2022 года. Кроме того, «Сан-Хосе» сохранил за собой 33% зарплаты Бёрнса в размере $ 8 млн до 2025 года.



Тем временем Пасиоретти забрали из «Вегаса» вместе с молодым защитником из третьей пары Диланом Когланом буквально за бесценок. Или, как считает НХЛ, за «будущие договорённости». Кризис из-за потолка зарплат «Голден Найтс» стал возможностью для «Харрикейнз».



Эти два обмена дают «Каролине» снайперов, способных забивать больше голов. Поскольку остальная часть команды уже стоит надёжно, это может быть тем, что наконец подтолкнёт «Каролину» к финалу Кубка Стэнли», — написал журналист Адам Герман.