Обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» продлил контракт с российским форвардом Мальцевым
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» на официальной странице в «Твиттере» сообщил о продлении соглашения с российским нападающим Михаилом Мальцевым.
Отмечается, что новый контракт 24-летнего форварда заключён на один сезон.
Напомним, в минувшем сезоне Мальцев, выступая за «Колорадо», принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. В них он не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности "-5". В плей-офф российский нападающий не сыграл. Большую часть сезона Мальцев провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «лавин». Там форвард сыграл в 56 матчах, в которых набрал 48 (17+31) результативных баллов.
Отметим, что «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2021/2022.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
19:46
-
19:30
-
19:16
-
18:58
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:26
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:18
-
14:56
-
14:39
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:11
-
12:36
-
12:00
-
11:29
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
08:20
-
02:36
Партнерский контент