Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» продлил контракт с российским форвардом Мальцевым

Обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» продлил контракт с российским форвардом Мальцевым
Комментарии

«Колорадо Эвеланш» на официальной странице в «Твиттере» сообщил о продлении соглашения с российским нападающим Михаилом Мальцевым.

Отмечается, что новый контракт 24-летнего форварда заключён на один сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Мальцев, выступая за «Колорадо», принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. В них он не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности "-5". В плей-офф российский нападающий не сыграл. Большую часть сезона Мальцев провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «лавин». Там форвард сыграл в 56 матчах, в которых набрал 48 (17+31) результативных баллов.

Отметим, что «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2021/2022.

Новость по теме
Мальцев: после слов Бучневича, что мы офигели, забросили с Шаранговичем по шайбе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022