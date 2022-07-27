The Athletic: Тэйвз почувствовал приступ ревности, когда «Питтсбург» переподписал Малкина

Журналист The Athletic Марк Лазерус поделился мыслями о ситуации капитана «Чикаго Блэкхоукс» Джонатана Тэйвза. Хоккеист недоволен ходом перестройки в клубе, который обменял нескольких важных игроков, но не получил достойных замен.

«В хоккее очень мало людей, которым Джонатан Тэйвз может по-настоящему позавидовать. Имя капитана «Блэкхоукс» трижды фигурирует на Кубке Стэнли. У него есть «Конн Смайт Трофи», «Селке», две золотые олимпийские медали, и он зарезервировал себе место в Зале славы. Так что не плачьте о Тэйвзе, он устроил себе отличную карьеру на льду.



Но он не мог не почувствовать приступ ревности — неизбежное чувство «почему это не мог быть я» — когда Евгений Малкин ещё до своего 36-летия подписал четырёхлетний контракт со всё ещё конкурентоспособным «Питтсбургом» в этом месяце. Это сделка, которая, по сути, гарантирует, что он проведёт всю свою карьеру с командой, которая его задрафтовала, с командой, с которой он выиграл три Кубка Стэнли, а также с городом, который его принял.

Чьё джерси Тэйвз будет носить в апреле? А в следующем октябре? Он, честно, не может ответить на этот вопрос. И, честно говоря, он старается не думать об этом. Все хотят провести карьеру, как у Малкина, Сидни Кросби и Криса Летанга в «Питтсбурге». Но почти кто угодно отдал бы почти всё, чтобы иметь такую ​​же карьеру, как у Тэйвза и Патрика Кейна, — независимо от того, что произошло в последние несколько лет и что произойдёт в следующие», — приводит слова Лазеруса The Athletic.