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Генменеджера «Ак Барса» спросили о возможности обмена Федотова из ЦСКА. Он ответил

Генменеджера «Ак Барса» спросили о возможности обмена Федотова из ЦСКА. Он ответил
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мыслями о вратарской линии команды. Кроме того, он ответил на вопросы о слабости голкиперов и возможности обмена Ивана Федотова из ЦСКА.

«Поспорю с тем, что у нас слабая вратарская позиция. А где сейчас сильные вратари? Посмотрите другие клубы КХЛ. У кого-то уезжают иностранцы, где-то берут вратаря из Высшей лиги. Мы не видим, где бригада лучше, чем в «Ак Барсе».

Тимур Билялов в том году держал свой уровень. Раньше он был подвержен травмам, но в прошлом сезоне у него не было таких проблем. Немного не получилось в плей-офф, но он считается одним из лучших голкиперов лиги, брал титул лучшего вратаря КХЛ. Мы видим его прогресс каждый год.

Амир Мифтахов играл на всех молодёжных чемпионатах мира, прошёл североамериканский хоккей в системе «Тампы». Когда ещё ему расти, если не в 22 года? Когда в прошлом сезоне уже уходил Игорь Бобков, мы связались с Мифтаховым, узнали его планы. У нас была идея, что ворота «Ак Барса» должны защищать голкиперы из Казани. А ведь ещё растут Слава Пекса и Артур Ахтямов. Когда же им давать шанс? Вспомните, во сколько лет в «Кузне» заиграл Сергей Бобровский.

Выменять у ЦСКА права на Ивана Федотова — и ждать его из армии? У нас очень хорошие отношения с ЦСКА. Но не настолько», — приводит слова Валиуллина «Матч ТВ».

Напомним, российский голкипер в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. После этого его отправили в Архангельскую область для прохождения службы.

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Источник: ЦСКА не предлагал помощь Федотову, поскольку «случай не касается карьеры игрока»
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