«Голову перезагрузил». Мальцев прокомментировал новый контракт с обладателем КС «Колорадо»

Российский нападающий Михаил Мальцев в своём телеграм-канале прокомментировал переподписание контракта с «Колорадо Эвеланш».
«Уже было вам всем всё понятно, но теперь It’s official. Контракт двусторонний на один сезон. Настрой на основу.
В зал начал ходить ещё в Питере, на лёд тоже недавно вышел, но пока просто ощущения вернул. Основная база впереди. Все недочёты прошлых лет учёл. Почти всё лето провёл по инструкции диетолога. С режимом тоже был аккуратен, особо не перебарщивал. Только профессиональный подход. Голову тоже перезагрузил.
Будем пробиваться!» — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом сезоне Мальцев сыграл лишь 18 встреч в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард не смог отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-5». Победный плей-офф хоккеист также пропустил.
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