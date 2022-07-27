Журналист опроверг слухи о том, что Тарасенко просили согласиться на обмен в «Калгари»

Журналист Энди Стрикленд, освещающий матчи «Сент-Луис Блюз», на своей странице в «Твиттере» опроверг слухи о том, что российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко мог стать частью сделки по обмену бывшего форварда «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачука.

«Мне сообщили, что Владимира Тарасенко никогда не просили отказаться от своего пункта о запрете обмена, чтобы отправиться в Калгари, и не спрашивали, может ли он отказаться от этого пункта», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне Тарасенко стал лучшим бомбардиром «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате. Российский нападающий забросил 34 шайбы и отдал 48 результативных передач, суммарно набрав 82 очка.

Ткачук в итоге был обменян во «Флориду Пантерз».