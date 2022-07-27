«Имело значение, что Яшкин иностранец». Валиуллин — о несостоявшемся переходе в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации клуба с легионерами. Кроме того, он поделился информацией о том, что новичок СКА нападающий Дмитрий Яшкин мог перейти в стан казанцев.

«Дмитрий Яшкин мог оказаться в «Ак Барсе»? На каждое место у нас было по два-три кандидата. Яшкин входил в их число. Но, когда мы на него претендовали, Дмитрий собирался на чемпионат мира. И у него были предложения из НХЛ. А вот времени ждать не было.



Сейчас «Динамо» обменяло на него права в СКА, но это произошло в конце июля. Если бы мы ждали Яшкина, то могли бы упустить того же Александра Радулова.



Сказалось ли то, что Яшкин — иностранец? После окончания сезона мы общались с Дмитрием. Проявляли заинтересованность, он открыто ответил на все вопросы. И для нас имело значение, что он иностранец. Мы стараемся управлять рисками и потому сейчас идём в сезон без легионеров. Хотя тут загадывать не будем. Возможно, в октябре-ноябре что-то может измениться и какие-то иностранцы у нас появятся. Но пока об этом говорить рано», — приводит слова Валиуллина «Матч ТВ».

Напомним, в итоге чешский нападающий, в сезоне-2020/2021 выступавший за московское «Динамо», был обменян в СКА. Яшкин подписал контракт с санкт-петербургским клубом на один сезон. Прошлый год форвард провёл в Национальной хоккейной лиге, где выступал за «Аризону Койотс».