«Имело значение, что Яшкин иностранец». Валиуллин — о несостоявшемся переходе в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации клуба с легионерами. Кроме того, он поделился информацией о том, что новичок СКА нападающий Дмитрий Яшкин мог перейти в стан казанцев.
«Дмитрий Яшкин мог оказаться в «Ак Барсе»? На каждое место у нас было по два-три кандидата. Яшкин входил в их число. Но, когда мы на него претендовали, Дмитрий собирался на чемпионат мира. И у него были предложения из НХЛ. А вот времени ждать не было.
Сейчас «Динамо» обменяло на него права в СКА, но это произошло в конце июля. Если бы мы ждали Яшкина, то могли бы упустить того же Александра Радулова.
Сказалось ли то, что Яшкин — иностранец? После окончания сезона мы общались с Дмитрием. Проявляли заинтересованность, он открыто ответил на все вопросы. И для нас имело значение, что он иностранец. Мы стараемся управлять рисками и потому сейчас идём в сезон без легионеров. Хотя тут загадывать не будем. Возможно, в октябре-ноябре что-то может измениться и какие-то иностранцы у нас появятся. Но пока об этом говорить рано», — приводит слова Валиуллина «Матч ТВ».
Напомним, в итоге чешский нападающий, в сезоне-2020/2021 выступавший за московское «Динамо», был обменян в СКА. Яшкин подписал контракт с санкт-петербургским клубом на один сезон. Прошлый год форвард провёл в Национальной хоккейной лиге, где выступал за «Аризону Койотс».
- 27 июля 2022
-
22:16
-
21:43
-
21:20
-
20:58
-
20:35
-
20:15
-
19:46
-
19:30
-
19:16
-
18:58
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:26
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:18
-
14:56
-
14:39
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:11
-
12:36
-
12:00
-
11:29
-
11:15
-
11:02
-
10:45