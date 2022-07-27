Журналист The Athletic рассказал, какую заработную плату заслуживает Капризов
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Журналист The Athletic Дом Лущишин высказался о том, какую заработную плату заслуживает российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Сейчас у форварда «дикарей» действует соглашение на пять лет и среднегодовую зарплату $ 9 млн. Общая сумма соглашения, вступившего в силу летом 2021 года, составляет $ 45 млн.
«Ожидаю, что в течение следующих четырёх лет его ценность на льду приблизится к $ 13 млн за сезон. Подписание контракта с ним на сумму менее чем на $ 10 млн в год превратилось в выгодную сделку», — приводит слова Лущишина The Athletic.
Напомним, ранее соглашение Капризова с «Миннесотой» попало в рейтинг 10 лучших контрактов в Национальной хоккейной лиге по версии издания The Athletic. Договор россиянина занял 10-е место.
Новость по темеThe Athletic о контракте Капризова: многие считали абсолютной дикостью давать ему $ 9 млн
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