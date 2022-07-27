Американский журналист: «Чикаго» может обменять вице-капитана Патрика Кейна в «Даллас»

Журналист Энди Стрикленд в подкасте The Cam & Strick Podcast поделился мнением о том, что вице-капитан «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн может перейти в «Даллас Старз».

«Присмотритесь к „Далласу“. Им ещё нужно продлить контракты с Робертсоном и Эттингером, но они ищут игроков, чтобы побеждать прямо сейчас, ведь Бенн и Сегин не становятся моложе. Они готовы к крупной сделке, и я слышал, что они интересуются Патриком Кейном, у которого остаётся один год контракта. „Чикаго“ для такого обмена надо будет удерживать зарплату», — сказал Стрикленд.

Напомним, в год 33-летний Кейн зарабатывает $ 10,5 млн. Нападающий всю карьеру провёл в «Чикаго». В минувшем сезоне Кейн набрал 92 (26+66) результативных балла в 78 матчах.