Клим Костин продлил контракт с «Сент-Луисом». Ранее им интересовался «Авангард»
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23-летний российский нападающий Клим Костин согласился на продление контракта с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает пресс-служба североамериканского клуба на официальном сайте.
Отмечается, что с хоккеистом подписан однолетний контракт. По данным CapFriendly его зарплата составит $ 750 тыс.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Костин принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-3» и 23 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 на льду он не появлялся.
Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявлял омский «Авангард», за который ранее Костин выступал на правах аренды.
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