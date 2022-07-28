Хмелевски рассказал, почему перешёл в «Салават» вместо продления контракта с «Сан-Хосе»

23-летний американский центральный нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о переходе в уфимский клуб.

«Я хотел играть в КХЛ и решил, что буду выступать именно за «Салават Юлаев». Не придаю значения тому, что будут обо мне думать. Уверен, что принял правильное решение для меня и моей семьи.

Это новый шаг в моей карьере. Хочу поиграть в новом месте, открыть новый хоккей для себя. Знаю, что главный тренер Виктор Козлов был игроком топ-уровня в НХЛ и КХЛ. Конечно, слышал, что в Уфе отличные болельщики, которые дают невероятную атмосферу на матчах. Поэтому хотел играть только за «Салават Юлаев».

Почему решил продолжить карьеру в КХЛ несмотря на предложение от «Сан-Хосе»? Да, клуб делал мне предложение, но мы с моим агентом Дэном Мильштейном решили, что лучшим продолжением карьеры будет переход в «Салават Юлаев», — приводит слова Хмелевски пресс-служба клуба из столицы Башкортостана.

Напомним, что Хмелевски подписал однолетний контракт с «Салаватом». Ранее он выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», в составе которого провёл 24 матча, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «0».