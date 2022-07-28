The Athletic назвал главных фаворитов Кубка Стэнли в следующем сезоне НХЛ
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Авторитетное североамериканское издание The Athetic выступил с прогнозом по обладателю Кубка Стэнли в следующем сезоне НХЛ.
Большинство проголосовало за действующего обладателя трофея – «Колорадо Эвеланш» (38,6%), а следующим претендентом с небольшим отставанием является «Каролина Харрикейнз» (31,8%). Далее идут примерно с равным процентом голосов целый ряд команд, такие как «Флорида Пантерз» (6,8%), «Эдмонтон Ойлерз» (4,5%), «Сент-Луис Блюз» (4,5%) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4,5%), а меньше всего верят в «Питтсбург Пингвинз» (2,3%) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2,3%).
Напомним, действующим чемпионом является «Колорадо Эвеланш», который обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли – 2022 со счётом 4-2 в серии.
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