The Athletic назвал главных фаворитов Кубка Стэнли в следующем сезоне НХЛ

Авторитетное североамериканское издание The Athetic выступил с прогнозом по обладателю Кубка Стэнли в следующем сезоне НХЛ.

Большинство проголосовало за действующего обладателя трофея – «Колорадо Эвеланш» (38,6%), а следующим претендентом с небольшим отставанием является «Каролина Харрикейнз» (31,8%). Далее идут примерно с равным процентом голосов целый ряд команд, такие как «Флорида Пантерз» (6,8%), «Эдмонтон Ойлерз» (4,5%), «Сент-Луис Блюз» (4,5%) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4,5%), а меньше всего верят в «Питтсбург Пингвинз» (2,3%) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2,3%).

Напомним, действующим чемпионом является «Колорадо Эвеланш», который обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли – 2022 со счётом 4-2 в серии.