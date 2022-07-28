Стала известна зарплата Мальцева по новому контракту с «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев по новому однолетнему соглашению с клубом может заработать $ 800 тыс., сообщает CapFriendly в «Твиттере».

При игре в АХЛ за фарм-клуб «лавин» – «Колорадо Иглз» – зарплата российского форварда будет составлять $ 200 тыс. Также отметим, что по условиям контракта Мальцев гарантированно получит $ 250 тыс.

В минувшем сезоне Мальцев играл в НХЛ и АХЛ. В 18 матчах регулярного чемпионата за «Колорадо» он не отметился результативными действиями, а за фарм-клуб он провёл 56 встреч, в которых забросил 17 шайб и сделал 31 голевую передачу, набрав в общей сложности 48 очков и став четвёртым бомбардиром команды. В плей-офф АХЛ на его счету 6 (4+2) очков в девяти играх.