«Сибирь» и минское «Динамо» объявили составы на матч, Емелин и Жердев — в заявке

«Сибирь» в рамках предсезонного сбора в Минске сыграет с местным «Динамо». Игра начнётся в 13:00 мск.

Новосибирцы проведут игру в три звена. В составе «зубров» дебютируют опытный защитник Алексей Емелин, подписавший контракт с клубом несколько дней назад, а также форвард Николай Жердев, находящийся на пробном контракте.

Состав «Сибири»:

Красоткин (Тулинов);

Аланов – Чайковски, Шаров – Пьянов – Шенфельд;

Кудако – Чмыхов, Сетдиков – Яковлев – Дубакин;

Пастухов – Александров, Чесалин – Спиридонов – Шашков.

Состав «Динамо»:

Шостак (Колосов);

Коробов – Лалонд, Алистров – Горбунов – Буйницкий;

Емелин – Дерябин, Демченко – Пинчук – Варфоломеев;

Шинкевич – Сушко, Мартынов – Пышкайло – Сотишвили;

Мосалев – Кузнецов – Жердев; Ильин, Михалёв.