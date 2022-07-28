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«Сибирь» и минское «Динамо» объявили составы на матч, Емелин и Жердев — в заявке

«Сибирь» и минское «Динамо» объявили составы на матч, Емелин и Жердев — в заявке
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«Сибирь» в рамках предсезонного сбора в Минске сыграет с местным «Динамо». Игра начнётся в 13:00 мск.

Новосибирцы проведут игру в три звена. В составе «зубров» дебютируют опытный защитник Алексей Емелин, подписавший контракт с клубом несколько дней назад, а также форвард Николай Жердев, находящийся на пробном контракте.

Состав «Сибири»:

Красоткин (Тулинов);
Аланов – Чайковски, Шаров – Пьянов – Шенфельд;
Кудако – Чмыхов, Сетдиков – Яковлев – Дубакин;
Пастухов – Александров, Чесалин – Спиридонов – Шашков.

Состав «Динамо»:

Шостак (Колосов);
Коробов – Лалонд, Алистров – Горбунов – Буйницкий;
Емелин – Дерябин, Демченко – Пинчук – Варфоломеев;
Шинкевич – Сушко, Мартынов – Пышкайло – Сотишвили;
Мосалев – Кузнецов – Жердев; Ильин, Михалёв.

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