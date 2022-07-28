«Трактор» расторг контракт с Бэйленом

Челябинский клуб в официальном телеграм-канале объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром-защитником команды Ником Бэйленом. Действие договора прекращено по соглашению сторон, однако права на игрока в КХЛ будут закреплены за челябинцами до завершения сезона-2024/2025.

«Контракт с Ником Бэйленом сегодня расторгнут по соглашению сторон. Права на защитника в КХЛ на три года остаются закреплены за «Трактором». В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны. Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске. Две бронзовые медали, весомые личные достижения и, конечно, любовь болельщиков — всё это оставит его имя в истории «Трактора», – сказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

Американец Бэйлен имел спортивное гражданство Беларуси. Ник является самым результативным защитником в истории «Трактора» за время выступлений в КХЛ. За пять сезонов он провёл 294 матча и набрал 175 (56+119) очков.