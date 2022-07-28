«Трактор» расторг контракт с Бэйленом

Челябинский клуб в официальном телеграм-канале объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром-защитником команды Ником Бэйленом. Действие договора прекращено по соглашению сторон, однако права на игрока в КХЛ будут закреплены за челябинцами до завершения сезона-2024/2025.
«Контракт с Ником Бэйленом сегодня расторгнут по соглашению сторон. Права на защитника в КХЛ на три года остаются закреплены за «Трактором». В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны. Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске. Две бронзовые медали, весомые личные достижения и, конечно, любовь болельщиков — всё это оставит его имя в истории «Трактора», – сказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
Американец Бэйлен имел спортивное гражданство Беларуси. Ник является самым результативным защитником в истории «Трактора» за время выступлений в КХЛ. За пять сезонов он провёл 294 матча и набрал 175 (56+119) очков.
- 28 июля 2022
-
13:34
-
13:14
-
13:01
-
12:42
-
12:24
-
12:08
-
10:56
-
10:13
-
10:00
-
09:34
-
09:16
-
08:54
-
08:30
-
07:18
-
06:00
-
05:28
- 27 июля 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:25
-
23:14
-
22:49
-
22:16
-
21:43
-
21:20
-
20:58
-
20:35
-
20:15
-
19:46
-
19:30
-
19:16
-
18:58
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:17