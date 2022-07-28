Гашек: я никогда и нигде не говорил, что считаю русских фашистами

Чешское издание iSport.cz опубликовало невыпущенное интервью журналиста «Матч ТВ» Антона Анисимова с экс-голкипером Домиником Гашеком. По информации источника, интервью должно было быть опубликовано 27 июля, однако так и не было выпущено. Отмечается, что Гашек отвечал на вопросы по электронной почте и сделал всё в указанный срок. «Я надеюсь, что он (Анисимов. — Прим. «Чемпионата) сдержит своё слово», — цитирует Гашека iSport.

«Считаю ли я российских спортсменов фашистами? Я никогда и нигде не говорил, что считаю русских фашистами. Я только один раз употребил слово «фашизм» в ответе, когда цитировал человека, которому отвечал (и тоже поставил его там в скобках)», — цитирует невыпущенное интервью Гашека iSport.cz.

Ранее Гашек раскритиковал переход чешского форварда Дмитрия Яшкина в петербургский СКА.