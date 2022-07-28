Гашек: мне очень жаль, что российские спортсмены сейчас не могут соревноваться с нами

Чешское издание iSport.cz опубликовало невыпущенное интервью журналиста «Матч ТВ» Антона Анисимова с экс-голкипером Домиником Гашеком. Сообщается, что Гашек ответил на вопросы по электронной почте и в указанный срок. Интервью обещали опубликовать утром 27 июля, однако оно так и не вышло. «Я надеюсь, что он (Анисимов. — Прим. «Чемпионата) сдержит своё слово», — цитирует Гашека iSport.cz.



«Какое послание отправил бы российским спортсменам? Хочу сказать всем российским спортсменам, что мне очень жаль, что они сейчас не могут соревноваться с нами (да, это касается не всех соревнований в мире). С их участием соревнования были бы на ещё более высоком уровне, и мы наверняка выступили бы ещё лучше друг против друга, что также оценили бы наши болельщики.

Не жалко ли мне отстранённых российских спортсменов? Я лично знаю лишь нескольких бывших российских спортсменов, поэтому тысячу нынешних выдающихся российских спортсменов я буду оценивать в целом. Да, мне жаль, что многие из них не могут составить нам конкуренцию. Но в то же время повторюсь, что это решил тот человек и люди, которых выбрали они и их родители. Мы не можем принять их. Мне также очень жаль, что, кроме разве что одной футболистки, я до сих пор не услышал извинений.

Хочу ли я не пустить российских игроков «Нэшвилла», который приедет в Прагу осенью? Я с нетерпением жду этого матча и популяризации хоккея. В то же время я считаю, что российским игрокам чешские визы выдаваться не будут. Важно поддержать нашего украинского союзника и безопасность наших граждан.

Десять лет назад я признался в любви к России, нарисовал на шлеме храм Василия Блаженного, хочу ли забыть всё это? Да, 11 лет назад я играл за «Спартак». Отличный клуб с такими легендами, как Старшинов, Якушев и другие. Это была честь, и я всегда буду вспоминать об этом с теплотой. А также товарищей по команде, персонал и наших болельщиков», — цитирует невыпущенное интервью Гашека iSport.cz.