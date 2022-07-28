Буйницкий: здорово, когда приезжают такие хоккеисты, как Алексей Емелин и Николай Жердев

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий прокомментировал победу над «Сибирью» в контрольном матче.

«Учитывая, что это первый матч предсезонки, то сыграли неплохо. Первый период получился сумбурным. Дальше от периода к периоду прибавляли. Делали всё, что нарабатывали во время тренировок. Играли в четыре звена, у нас много молодых ребят. Все вполне хорошо себя проявили. Видно, что могут играть по системе, выполнять задание тренеров.

Хочется отметить, что у нас сложился хороший коллектив: все подсказывают, помогают. Все дружные, готовы биться друг за друга. Это приятно видеть. И здорово, когда приезжают такие хоккеисты, как Алексей Емелин, Николай Жердев. У них большой опыт. На них смотришь и многому учишься. В целом, положительные эмоции после игры. Ждём следующий матч.

Хорошие физические кондиции? Пока рано говорить. Всё-таки команда под нагрузками. Главное, что каждый игрок готов достать из себя максимум. И тренеры грамотно нас подготавливают.

Сразу после матча команда направилась за город бегать в горку? Мы уже привыкли. Да, тяжело, но ничего страшного нет. Завтра выходной, поэтому надо хорошо завершить этот день. А потом можно будет восстановиться.

Сегодня впервые был ассистентом капитана? Да. Глобально ничего не поменялось. Как всегда, старался подсказывать, помогать. Еще раз отмечу: когда коллектив сплочённый, то не важно, какая буква на джерси, потому что все помогают друг другу.



Поддержка зрителей? Конечно, спасибо болельщикам. В будний день пришли и поддержали. И ещё отмечу момент, когда Шон Лалонд постоял за себя, показал, какой у нас командный дух. Коллектив новый, но уже виден характер. Это важно», – цитирует Буйницкого официальный сайт клуба.