«Рейнджерс» продлили контракт с Каапо Какко
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«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с финским нападающим Каапо Какко. Об этом сообщает CapFriendly в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года, кэпхит составил $ 2,1 млн.
21-летний форвард вытсупает в НХЛ за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. В минувшем сезоне он провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 18 очков: забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету 19 игр и пять баллов: два гола и три передачи.
Отметим, что это его первый сезон с набранными очками в Кубке Стэнли.
По итогам регулярки «Рейнджерс» заняли четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала конференции и уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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