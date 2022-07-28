Овечкин – о 70-м месте в рейтинге американского журналиста: значит, я так заслуживаю

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин отреагировал на рейтинг, в котором журналист сайта Action Network Чэйз Маккаллум составил топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ и поставил россиянина на 70-е место.



«В одном из американских журналов меня поставили на 70-е место в списке лучших игроков НХЛ? Значит, я так заслуживаю (смеётся). Если поставили, значит, поставили. Значит, такой рейтинг. Появились ли какие-то другие люди? Я не знаю, надо у них спросить», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В минувшем сезоне Александр провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. В плей-офф у него шесть очков в шести встречах: один гол и пять передач.