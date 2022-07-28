Вудкрофт: видно, что Емелин сразу начал оправдывать свой контракт

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал первый матч предсезонной подготовки с «Сибирью» (3:2).
«Мы провели хороший матч, показали достойную игру. Как известно, у нас много новичков в команде, «Динамо» обновилось. Нужно немного времени, чтобы все поняли нашу систему, притёрлись. Отмечу, что все проделали хорошую работу и проявили характер.
Когда остальные легионеры смогут присоединиться к команде? Некоторые игроки присоединятся к нам в ближайшие несколько дней. Это Райан Спунер, Брэндон Козун и Джон Гилмор. Мы старательно работаем над тем, чтобы подписать ещё несколько новичков. Надеюсь, что они присоединятся к нам скоро.
Алексей Емелин неплохо провёл свой первый матч? Он здорово показал себя в первой игре за нашу команду. Видно, что Емелин сразу начал оправдывать свой контракт», – цитирует Вудкрофта официальный сайт минчан.
- 28 июля 2022
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