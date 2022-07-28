Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мозякин – о подъёме джерси под своды арены: есть несколько вариантов, как это сделать

Мозякин – о подъёме джерси под своды арены: есть несколько вариантов, как это сделать
Комментарии

Лучший бомбардир в истории КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, и ставший директором клуба по развитию молодёжи ответил на вопрос, согласится ли он, чтобы подняли его свитер.

«Против не буду, и мы это уже в клубе обсуждали. У нас есть несколько вариантов, как это сделать. Но пока не могу сказать, когда это будет. Этой даты пока реально нет.

Но честно скажу, я не думаю о том, поднимут ли мою майку. Просто зашёл об этом разговор. И мы решили, что постепенно найдем нужный день. Моя семья должна присутствовать в Магнитогорске. А пока её здесь нет, и непонятно, когда она приедет. В первую очередь, сейчас отталкиваемся от этого», – цитирует Мозякина «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022