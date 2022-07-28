Мозякин – о подъёме джерси под своды арены: есть несколько вариантов, как это сделать

Лучший бомбардир в истории КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, и ставший директором клуба по развитию молодёжи ответил на вопрос, согласится ли он, чтобы подняли его свитер.



«Против не буду, и мы это уже в клубе обсуждали. У нас есть несколько вариантов, как это сделать. Но пока не могу сказать, когда это будет. Этой даты пока реально нет.

Но честно скажу, я не думаю о том, поднимут ли мою майку. Просто зашёл об этом разговор. И мы решили, что постепенно найдем нужный день. Моя семья должна присутствовать в Магнитогорске. А пока её здесь нет, и непонятно, когда она приедет. В первую очередь, сейчас отталкиваемся от этого», – цитирует Мозякина «Матч ТВ».