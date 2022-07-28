«Сан-Хосе» поднимет джерси рекордсмена НХЛ по числу сыгранных матчей Марло под своды арены

«Сан-Хосе Шаркс» объявил на официальном сайте, что поднимет джерси рекордсмена НХЛ по числу сыгранных матчей и экс-нападающего команды Патрика Марло под своды арены. Он станет первым игроком, чей номер выведут из обращения.
«Когда я был маленьким мальчиком и катался на коньках по замёрзшему пруду, я мечтал играть в НХЛ. Я никогда не мог себе представить, что моё джерси будет висеть на стропилах над тем самым льдом, на котором я сыграл так много своих игр в НХЛ. Я не могу описать свои чувства. Я искренне признателен и благодарен за это признание, но также и за возможность так долго играть перед великими болельщиками «Сан-Хосе Шаркс». Мне будет не хватать этого до конца жизни.
Спасибо организации «Шаркс», моим товарищам по команде на протяжении всей моей карьеры и особенно поклонников за эту честь. Я не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех 25 февраля», – цитирует Марло официальный сайт клуба.
«Это вполне уместно, что первым игроком «Сан-Хосе Шаркс», получившим окончательное признание франшизы в связи с выводом номера из обращения, является сам мистер «Сан-Хосе Шаркс», Патрик Марло». Пэтти символизирует франшизу «Шаркс» так же, как и наш знаменитый герб на майке и бирюзовый цвет. Мы с нетерпением ждём возможности отпраздновать его удивительное наследие в НХЛ вместе с семьёй, друзьями и фанатами Пэтти, многие из которых были на арене, когда Патрик впервые вышел на лед в Сан-Хосе в 1997 году», – цитирует президента «Шаркс» Джонатана Бечера официальный сайт клуба.
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