Морозов: мы хотим, чтобы контракты КХЛ уважались во всем мире

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на инцидент с участием московского «Спартака» и форварда Микса Индрашиса. Игрок заключил контракт с другим клубом, не расторгнув контракт с красно-белыми и не выплатив им компенсацию.

«Мы буквально завтра общаемся с руководителями «Спартака», хотим урегулировать этот вопрос. Здесь вопрос перехода иностранного игрока в Россию сложный, поскольку тут задействованы и КХЛ, и Федерация хоккея России, и Международная федерация хоккея (ИИХФ), и федерация страны, где он играл до этого. То есть это такая цепочка, которую мы должны распутать и собрать.



Конечно, мы будем защищать наш клуб юридически, защищать интересы клуба и лиги. Ситуация, конечно, неприятная, мы хотим, чтобы наши контракты уважались во всем мире», — цитирует Морозова ТАСС.