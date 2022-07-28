Морозов: мы хотим, чтобы контракты КХЛ уважались во всем мире

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на инцидент с участием московского «Спартака» и форварда Микса Индрашиса. Игрок заключил контракт с другим клубом, не расторгнув контракт с красно-белыми и не выплатив им компенсацию.
«Мы буквально завтра общаемся с руководителями «Спартака», хотим урегулировать этот вопрос. Здесь вопрос перехода иностранного игрока в Россию сложный, поскольку тут задействованы и КХЛ, и Федерация хоккея России, и Международная федерация хоккея (ИИХФ), и федерация страны, где он играл до этого. То есть это такая цепочка, которую мы должны распутать и собрать.
Конечно, мы будем защищать наш клуб юридически, защищать интересы клуба и лиги. Ситуация, конечно, неприятная, мы хотим, чтобы наши контракты уважались во всем мире», — цитирует Морозова ТАСС.
- 28 июля 2022
-
23:39
-
22:32
-
22:10
-
21:29
-
21:17
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:50
-
17:33
-
17:20
-
17:07
-
17:01
-
16:14
-
15:26
-
15:15
-
14:44
-
14:08
-
13:34
-
13:14
-
13:01
-
12:42
-
12:24
-
12:08
-
10:56
-
10:13
-
10:00