Галкин: для меня лучший пример — Игорь Шестёркин

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.



«Считаю, что всё зависит от меня. В прошлом сезоне получил бесценный опыт игры в КХЛ, надо его использовать и двигаться дальше. Для меня лучший пример – Игорь Шестёркин. В своём российском клубе он несколько лет конкурировал с легионерами, рос и в конце концов стал лучшим голкипером в НХЛ.



Что за лето изменилось в «Автомобилисте»? Мы все очень переживали из-за того, что по не совсем спортивным причинам не смогли доиграть прошлый чемпионат и завоевать путёвку в плей-офф. Где-то здесь и моя вина – провёл 26 матчей при девяти поражениях. Надо было больше побеждать!



После такого сезона в летнем лагере команды видна дополнительная мотивация. Плюс к работе в роли помощников главного тренера пришли новые специалисты – и не только Андрей Мезин. Так что изменения чувствуются.



Мне кажется, в предстоящем сезоне мы будем больше внимания уделять игре в своей и центральной зонах, при этом оставаясь атакующим клубом. «Автомобилисту» нужно возвращать позиции одного из лидеров Восточной конференции и КХЛ, бороться за Кубок Гагарина», – цитирует Галкина Russia-Hockey.