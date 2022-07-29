Бэйлен: пять отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам
Поделиться
Экс-защитник «Трактора» Ник Бэйлен, расторгнувший контракт с клубом, поблагодарил клуб и болельщиков в своём «твиттере».
«Пять отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам, которые встретили меня и мою семью в городе с объятиями и сердцами», – написал Бэйлен в «Твиттере».
Американец Бэйлен имел спортивное гражданство Беларуси. Ник является самым результативным защитником в истории «Трактора» за время выступлений в КХЛ. За пять сезонов он провёл 294 матча и набрал 175 (56+119) очков.
В минувшем сезоне защитник провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил шесть шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф на его счету восемь очков в 15 встречах – четыре гола и четыре передачи.
Комментарии
- 29 июля 2022
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:16
-
09:58
-
08:52
-
08:32
-
02:22
- 28 июля 2022
-
23:39
-
22:32
-
22:10
-
21:29
-
21:17
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:50
-
17:33
-
17:20
-
17:07
-
17:01
-
16:14
-
15:26
-
15:15
-
14:44
-
14:08
-
13:34
Партнерский контент