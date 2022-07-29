Бэйлен: пять отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам

Экс-защитник «Трактора» Ник Бэйлен, расторгнувший контракт с клубом, поблагодарил клуб и болельщиков в своём «твиттере».



«Пять отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам, которые встретили меня и мою семью в городе с объятиями и сердцами», – написал Бэйлен в «Твиттере».



Американец Бэйлен имел спортивное гражданство Беларуси. Ник является самым результативным защитником в истории «Трактора» за время выступлений в КХЛ. За пять сезонов он провёл 294 матча и набрал 175 (56+119) очков.



В минувшем сезоне защитник провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил шесть шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф на его счету восемь очков в 15 встречах – четыре гола и четыре передачи.