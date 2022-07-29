Малкин опубликовал фото с рыбалки в Магнитогорске

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в социальных сетях опубликовал фотографию с рыбалки в Магнитогорске. Хоккеист подписал фотографию: «Магнитка».

Фото: Социальные сети Евгения Малкина

Напомним, текущим летом сообщалось о сложностях в переговорном процессе между Малкиным и «Питтсбургом». Тем не менее 35-летний форвард подписал четырёхлетнее соглашение на сумму $ 24,4 млн (кэпхит — $ 6,1 млн).



В сезоне-2021/2022 Евгений провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Малкин родился в Магнитогорске и является воспитанником местного «Металлурга». Именно оттуда он перешёл в «Питтсбург».