Минское «Динамо» арендовало Соколова у «Авангарда»

Нападающий Дмитрий Соколов продолжит карьеру в минском «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт игрока с минчанами рассчитан на один год – до 30 апреля 2023 года.



В минувшем сезоне хоккеист выступал как за основную команду, так и за фарм-клуб. В КХЛ на его счету один гол в четырёх матчах. В ВХЛ он играл за «Омские Крылья» и набрал 47 очков в 43 встречах: забросил 27 шайб и отдал 20 результативных передач.



По итогам прошлого сезона минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА.

Отметим, для Соколова прошлый сезон стал первым в России после возвращения из Северной Америки, куда он уехал после сезона-2014/2015.