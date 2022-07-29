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Минское «Динамо» арендовало Соколова у «Авангарда»

Минское «Динамо» арендовало Соколова у «Авангарда»
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Нападающий Дмитрий Соколов продолжит карьеру в минском «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт игрока с минчанами рассчитан на один год – до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне хоккеист выступал как за основную команду, так и за фарм-клуб. В КХЛ на его счету один гол в четырёх матчах. В ВХЛ он играл за «Омские Крылья» и набрал 47 очков в 43 встречах: забросил 27 шайб и отдал 20 результативных передач.

По итогам прошлого сезона минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА.

Отметим, для Соколова прошлый сезон стал первым в России после возвращения из Северной Америки, куда он уехал после сезона-2014/2015.

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