Кудашов: «Динамо» — это команда новых возможностей, всем нужно набраться терпения

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что команда будет ставить акцент на развитии молодёжи.

«Команда новых возможностей. И в этой команде каждый игрок может занять новую для себя позицию, а кто-то и просто позицию. Поэтому сейчас очень интересно для всех.

Какую позицию хотел бы укрепить в составе? Давайте начнём играть, а потом можно вернуться к этому вопросу. Команда будет жить по средствам, готовить молодёжь, тренировать её и давать возможность себя проявить. Это не популизм, что вот у нас молодёжь! Сначала мы должны сделать так, чтобы она у нас была и была натренирована, и чтобы она представляла из себя что-то серьёзное. Мы стремимся к этому и работаем с молодыми игроками. Будем давать им шансы, а дальше уже многое зависит от них.

Наберёмся терпения. И я бы хотел ко всем обратиться, чтобы все – и болельщики, и руководство клуба — набрались терпения. Если мы идём по этому пути, а мы по нему идём и живём по средствам, то нужно проявить терпение. Не бывает так, чтобы по щелчку пальцев мы сразу дали результат», – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.