Кудашов: легче всего скупить звёзд, но кто играл за чемпионские «Динамо»?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал решение столичного клуба изменить вектор развития и сделать ставку на молодых игроков своей системы.
«Я был одним из инициаторов. Так будет правильно сказать. А вернее, сама жизнь подталкивает к этому, и надо действовать смело. Легче всего скупить звёзд, но вспомните «Динамо», которое добивалось чемпионских результатов, кто играл в той команде?
При Знарке в «Динамо» была команда четырёх равных звеньев, которую в начале сезона даже называли командой сбитых лётчиков (реплика журналиста).
Это если брать последнее чемпионское «Динамо», а если брать 2000-й год, оставляя за скобками локаутный сезон? Играла молодёжь, которая уже потом становилась звёздами. Играли молодые игроки, которых собрали, натренировали и дали возможность себя проявить. Так делали Владимир Владимирович Юрзинов, Пётр Ильич Воробьёв, Голубович. Все эти тренеры, которые работали в «Динамо».
Любому тренеру хочется взять 20 опытных игроков, готовых звёзд, и с ними работать. Но так складывалась жизнь, что молодым хоккеистам нужно давать шанс. Все через это проходили. И мы, когда были молодыми игроками, его получали. Мы работали для этого всю жизнь и занимались хоккеем всё детство. Поэтому, когда я вижу перспективного хоккеиста, просто обязан дать ему шанс», – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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