Кудашов — о Кисакове: очень много советчиков вокруг. Я свою работу с ним провёл

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал решение одного из лидеров молодёжной команды бело-голубых Александра Кисакова продолжить карьеру в фарм-клубе «Баффало Сэйбрз» вместо того, чтобы пробиваться в основной состав столичного клуба. Молодой игрок отправился за океан, где у него возникли визовые проблемы, и он может пропустить следующий сезон.

«Ему визу не поставили. Я с ним разговаривал, объяснял ему всё про нашу команду. Он выслушал и принял такое решение. Как я могу осуждать человека, если у него есть мечта о НХЛ? Но, по моей логике, в прошлом сезоне он сыграл пять матчей в КХЛ, причём играл, а не сидел на скамейке. И дальше всё должно было идти нормально – он бы развивался и вышел бы на другой уровень. Но это его решение. Он его принял. Очень много советчиков вокруг. Что я могу сделать? Я свою работу с ним провёл», – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.