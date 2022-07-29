Кудашов — о российском хоккее: все должны поменяться, чтобы жизнь стала другой

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и выступил с обращением ко всем представителям российского хоккея.
«Нужно сыграть сезон, а уже потом можно делать выводы. Всегда мы говорили о том, что лучше больше играть. Но я уверен, что как только начнём играть, много и без остановок, скажем, что нужна какая-то пауза. У нас никогда не бывает всё хорошо.
Но одно могу сказать точно – мы все должны поменяться. И пресса, и тренеры, и игроки. И начать вместе хорошо относиться к хоккею. Мы поливаем грязью перед играми, после игр. Сборную. Клубы. Игроков. Всех. Мы ищем только плохое. Мы должны полностью поменяться, чтобы жизнь стала другой, и чтобы лига стала другой, и общение было другим. Вот это нужно обязательно сделать», – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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