Агент Гусева рассказал, на какой стадии находится процесс трудоустройства его клиента
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева в КХЛ, рассказал, на какой стадии находится процесс трудоустройства его клиента и где форвард может продолжить карьеру. В КХЛ и НХЛ Гусев является неограниченно свободным агентом.
«Что касается Никиты Гусева, то на сегодняшний день его заокеанские представители работают с генеральными менеджерами клубов НХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за петербургский СКА и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф у него семь голов и девять ассистов в 16 встречах.
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