Российский форвард системы «Вашингтона» рассказал о сравнениях с Овечкиным

Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев рассказал о сравнениях с капитаном «Вашингтона» российским форвардом Александром Овечкиным.



«Подшучивают многие. Говорят, что тоже из «Динамо», тоже праворукий. Но я не обращаю на это внимания. Мне надо работать, а не сравнивать себя с Овечкиным. Александр всё-таки великий человек.



Сколько раз пересекались? До драфта я его видел лишь однажды, на базе в Новогорске. Овечкин готовился к сезону, а мы были в юниорской сборной. Я его попросил сфотографироваться. А второй раз был после этого сезона. Я приехал в Вашингтон, и мы вместе полетели в Россию. Немного пообщались», – цитирует Тринеева Sport24.



Нападающий начал предыдущий сезон в России, а затем уехал в Северную Америку, где сыграл в двух матчах плей-офф за «Херши Бирс» – фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз».