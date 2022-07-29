Арбитр КХЛ прокомментировал изменения в правилах на сезон-2022/2023

Судья КХЛ Никита Новиков прокомментировал изменения в правилах Континентальной хоккейной лиги на сезон-2022/2023.

«Все нововведения нацелены на увеличение скорости игры – когда меньше остановок, игроки не успевают остыть, увеличивается накал матча и его зрелищность. Для судей это тоже плюс – чем интереснее хоккей, тем больше удовольствия получаешь от работы.

Конечно, потребуется время, чтобы и арбитры, и игроки, и тренеры привыкли к новым правилам, для этого у нас есть предсезонные турниры и контрольные матчи. К началу регулярного чемпионата всё должно быть отработано до автоматизма.



Особенно отмечу правило по задержке шайбы у бортов – такие ситуации бывают, и со стороны это то ещё зрелище. Теперь эти ситуации будут минимизированы, и это поможет командам показывать более красивый хоккей», – цитирует Новикова официальный сайт КХЛ.