Арбитр КХЛ прокомментировал изменения в правилах на сезон-2022/2023

Судья КХЛ Никита Новиков прокомментировал изменения в правилах Континентальной хоккейной лиги на сезон-2022/2023.
«Все нововведения нацелены на увеличение скорости игры – когда меньше остановок, игроки не успевают остыть, увеличивается накал матча и его зрелищность. Для судей это тоже плюс – чем интереснее хоккей, тем больше удовольствия получаешь от работы.
Конечно, потребуется время, чтобы и арбитры, и игроки, и тренеры привыкли к новым правилам, для этого у нас есть предсезонные турниры и контрольные матчи. К началу регулярного чемпионата всё должно быть отработано до автоматизма.
Особенно отмечу правило по задержке шайбы у бортов – такие ситуации бывают, и со стороны это то ещё зрелище. Теперь эти ситуации будут минимизированы, и это поможет командам показывать более красивый хоккей», – цитирует Новикова официальный сайт КХЛ.
- 29 июля 2022
-
17:17
-
17:07
-
16:43
-
16:25
-
15:46
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:16
-
09:58
-
08:52
-
08:32
-
02:22
- 28 июля 2022
-
23:39
-
22:32
-
22:10
-
21:29
-
21:17
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:20