Участник 10 чемпионатов мира продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», 33-летний защитник сборной Франции Йоанн Овитю перейдёт в «Нефтехимик».

Хоккеист известен по игре в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.

Большую часть карьеры француз провёл в Финляндии, где выступал за ЮП и ХИФК. В сезоне-2018/2019 Овитю играл в КХЛ за «Сочи». На его счету 25 матчей и 6 (2+4) очков.

Кроме того, Овитю принял участие в 10 чемпионатах мира. За сборную Франции он сыграл на этих турнирах 65 матчей, в которых забросил четыре шайб и отдал 21 результативную передачу при суммарном показателе полезности «-17».