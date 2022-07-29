В КХЛ выступили с заявлением по поводу ситуации с контрактом Индрашиса со «Спартаком»

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали ситуацию с контрактом латвийского хоккеиста Микса Индрашиса со «Спартаком».
«В пятницу, 29 июля, Континентальная хоккейная лига и клуб «Спартак» провели встречу по контрактному статусу хоккеиста Микса Индрашиса. На совещании были рассмотрены все детали заключения контракта между клубом и хоккеистом, по итогам было принято решение о дальнейшей работе в данном направлении и обращении в инстанции, регулирующие переходы игроков между лигами», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.
Напомним, в начале июля Индрашис подписал контракт с московским «Спартаком», из-за чего его активно начали критиковать в Латвии. После этого нападающий заключил соглашение с немецким «Швеннингер Уайлд Уингз». Контракт со «Спартаком» латвийский хоккеист не расторгал.
- 29 июля 2022
-
18:11
-
17:47
-
17:17
-
17:07
-
16:43
-
16:25
-
15:46
-
14:46
-
14:18
-
14:06
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:16
-
09:58
-
08:52
-
08:32
-
02:22
- 28 июля 2022
-
23:39
-
22:32
-
22:10
-
21:29
-
21:17
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:40
-
19:33