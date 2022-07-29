В КХЛ выступили с заявлением по поводу ситуации с контрактом Индрашиса со «Спартаком»

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали ситуацию с контрактом латвийского хоккеиста Микса Индрашиса со «Спартаком».

«В пятницу, 29 июля, Континентальная хоккейная лига и клуб «Спартак» провели встречу по контрактному статусу хоккеиста Микса Индрашиса. На совещании были рассмотрены все детали заключения контракта между клубом и хоккеистом, по итогам было принято решение о дальнейшей работе в данном направлении и обращении в инстанции, регулирующие переходы игроков между лигами», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.

Напомним, в начале июля Индрашис подписал контракт с московским «Спартаком», из-за чего его активно начали критиковать в Латвии. После этого нападающий заключил соглашение с немецким «Швеннингер Уайлд Уингз». Контракт со «Спартаком» латвийский хоккеист не расторгал.